Wohnangebot in der Stadt Zürich macht auch Firmen Sorgen

Auch die Wohnungsversorgung in der Stadt Zürich bereitet Unternehmen Sorgen. Keystone-SDA

Die Firmen sind mit dem Wohnangebot in der Stadt Zürich nicht zufrieden. Eine Befragung hat auch gezeigt, dass viele Firmen eine abnehmende Standortattraktivität erwarten. Positiv sehen sie die Lebensqualität.

(Keystone-SDA) Die Gesamtzufriedenheit liege bei einer Note von 4,65, wobei die 6 die Bestnote wäre, teilte die Stadt Zürich am Dienstag mit. Neben dem Immobilienangebot (Note 2,4) kritisierten die Befragten auch Aspekte des motorisierten Verkehrs und das Preisniveau.

Neben der Lebensqualität hoben die Firmen auch die Sicherheit im öffentlichen Raum, das Kundenpotenzial und die digitale Infrastruktur positiv hervor.

An der Befragung beteiligten sich 1499 Firmen und Selbständige von 4000 Angefragten. Die Stadt Zürich führte die Firmenbefragung zum sechsten Mal seit 2005 durch. Die Ergebnisse fliessen laut dem Bericht in die strategische Weiterentwicklung der Stadt ein.