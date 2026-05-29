Wohnhaus-Brand in Lugano führt zu dichtem Rauch

Keystone-SDA

In einem Gebäude in Lugano TI ist am Freitag ein grosses Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Via Maggio im Stadtteil Viganello führte zu starker Rauchentwicklung und einem unangenehmen Geruch, wie die Tessiner Behörden mitteilten. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Die Flammen gingen nach Darstellung der Kantonspolizei vom Dach eines Wohngebäudes aus, wo zunächst ein lauter Knall zu hören war. Danach sei dichter Rauch aufgestiegen. Die Feuerwehr habe den Brand noch am Nachmittag unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen können. Vorsorglich seien die Bewohner des Hauses evakuiert worden.

Das Feuer hat laut Polizei hohen Sachschaden verursacht. Um die Rettungsarbeiten und die Durchfahrt der Einsatzfahrzeuge zu ermöglichen, wurde der betroffene Bereich vorübergehend für den Verkehr gesperrt.

Die Bevölkerung war am Nachmittag über Alertswiss dazu aufgefordert worden, Fenster und Türen wegen des starken Rauches zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten.