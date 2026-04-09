Zürcher GLP nominiert Nora Ernst für den Regierungsrat

Keystone-SDA

Die Zürcher GLP hat am Donnerstagabend Nora Ernst einstimmig als Kandidatin für die Regierungsratswahlen 2027 nominiert. Die Mitgliederversammlung folgte damit dem Antrag des Vorstands.

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(Keystone-SDA) Nora Ernst wurde ohne Gegenkandidatur zur offiziellen Bewerberin gekürt, wie die GLP Kanton Zürich am Donnerstagabend mitteilte. Die Partei will mit ihr bei den Wahlen am 4. April 2027 den Sprung zurück in die kantonale Exekutive schaffen.

Die 39-jährige Ernst ist beruflich als Nachhaltigkeits-Risikomanagerin beim Rückversicherer Swiss Re tätig. Zuvor studierte und forschte sie im Bereich Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich. Die zweifache Mutter wohnt in Winterthur und vertritt die Grünliberalen dort im Stadtparlament. Zudem ist Ernst seit zwei Jahren Co-Präsidentin der kantonalen GLP.

Die Findungskommission der Partei hatte ihre Nomination nach Gesprächen mit verschiedenen Kandidierenden empfohlen. Laut der Kommission überzeugte Ernst insbesondere durch ihre Kompetenz und ihren Auftritt. Die GLP ist derzeit nicht im siebenköpfigen Zürcher Regierungsrat vertreten.