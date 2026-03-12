Zürcher Kantonsrat will Notrecht deutlich ausweiten

Die Geschäftsleitung des Zürcher Kantonsrats hat eine Vorlage zur Ausweitung des Notrechts beantragt. Künftig soll die Regierung auch bei Wirtschafts- oder Energiekrisen durchgreifen können.

(Keystone-SDA) Die Geschäftsleitung des Zürcher Kantonsrats hat die entsprechende Vorlage einstimmig verabschiedet, wie sie am Donnerstag mitteilte. Mit der Vorlage, die unter anderem auf den Erfahrungen der Corona-Pandemie beruhe, soll das Notrecht für künftige Krisen gerüstet werden. Kern der Vorlage ist die Erweiterung des Notrechts auf die «öffentliche Ordnung», was auch wirtschaftliche, soziale oder ökologische Krisen sowie die Infrastruktur umfasst.

Der Regierungsrat soll ermächtigt werden, Notverordnungen zu erlassen, die von bestehenden Gesetzen abweichen dürfen. Zudem wird eine Notfinanzordnung eingeführt: Notmassnahmen über 4 Millionen Franken müssen vom Kantonsrat genehmigt werden.

Da die Vorlage unter anderem Änderungen der Kantonsverfassung beinhaltet, werden die Stimmberechtigten darüber an der Urne entscheiden.