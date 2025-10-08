The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zürcher Polizei verhaftet Kokainschmuggler im Aargau

Keystone-SDA

Die Zürcher Kantonspolizei hat am Dienstag in Oberentfelden AG einen Kokainschmuggler verhaftet. In seinem Auto fanden die Beamten über drei Kilo Kokain.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ermittlungen hätten zuvor ergeben, dass der 44-jährige Schweizer das Kokain in die Schweiz schmuggeln sollte, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Die Drogen seien professionell im Auto versteckt gewesen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft