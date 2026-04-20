Zürcher Sechseläuten startet bei bestem Wetter

Keystone-SDA

Der Umzug am Zürcher Sechseläuten ist losgegangen. 3500 Zünfter marschieren oder reiten durch die Innenstadt zum Sechseläutenplatz. Das Wetter meint es gut mit dem Zürcher Frühlingsfest.

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(Keystone-SDA) Unter den 120 Ehrengästen laufen in diesem Jahr neben Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider auch Sängerin Beatrice Egli, die Eishockeylegenden Mark Streit und Andres Ambühl oder der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain mit. Besonders viele Ehrengäste kommen aus dem Gastkanton Graubünden.

Auf dem Sechseläutenplatz harrt der Böögg bereits seines Schicksals. Um 18 Uhr wird der Holzstoss in Brand gesetzt, auf dem er sich befindet. Explodiert der Kopf des Schneemanns früh, soll der Sommer schön werden.