Zürcher Stadtrat verliert vorläufig im Kampf um Velospur

Keystone-SDA

Das Verwaltungsgericht hat in einem Zwischenentscheid den Zürcher Stadtrat abblitzen lassen. Das Verkehrsregime am Neumühlequai und an der Walchestrasse muss in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden.

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(Keystone-SDA) Der ursprüngliche Zustand der Signalisationen, Markierungen und Lichtsignalsteuerungen wird damit wieder so hergestellt, wie er vor Mitte März war. Der Stadtrat nimmt den Zwischenentscheid zur Kenntnis, wie er am Donnerstag mitteilte.

Gleichzeitig weist er darauf hin, dass damit eine erhebliche Gefahr für Velofahrende und Fussgängerinnen und Fussgänger entstehe. Die Stadt sehe sich ausserstande, deren Sicherheit zu gewährleisten. Auslöser für den Streit ist die Baustelle am Zürcher HB.