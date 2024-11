Zahl der Todesopfer nach Angriff in Beirut auf 27 gestiegen

Nach einem israelischen Luftangriff im Zentrum der Hauptstadt Beirut ist die Zahl der Todesopfer nach libanesischen Behördenangaben auf 27 gestiegen. Bei der Bombardierung im dicht besiedelten Stadtteil Basta seien am Samstag zudem 67 Menschen verletzt worden, berichtete das Gesundheitsministerium. Die Bergungsarbeiten dauerten demnach an. Am Vortag hatten die Behörden noch von 20 Toten gesprochen.