Zehn Verhaftungen nach internationalem Betrug in der Schweiz

Keystone-SDA

Die Zürcher Strafverfolgungsbehörden haben nach umfangreichen Ermittlungen gegen eine nigerianische Gruppierung zehn Personen verhaftet. Bei einer grossangelegten Aktion in sechs Kantonen kam es zudem zu zahlreichen Hausdurchsuchungen.

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(Keystone-SDA) Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich sowie die Kanton- und Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilten, richtet sich das Verfahren gegen eine nigerianische Bruderschaft. Den Beschuldigten im Alter zwischen 32 und 54 Jahren werden schwerste Geldwäscherei, Romance Scam und weitere Cyber-Delikte mit Schäden in Millionenhöhe vorgeworfen.

Die Ermittler durchsuchten am Dienstag mit Unterstützung ausserkantonaler Polizeikorps Liegenschaften in Zürich und fünf weiteren Kantonen. Die Aktion erfolgte in enger Kooperation mit Europol.