Zehntausende warten auf dem Petersplatz auf Rauchsignal

Keystone-SDA

Mehrere Zehntausend Menschen warten auf dem Petersplatz auf das Rauchzeichen nach dem ersten Wahlgang zur Bestimmung eines neuen Papstes. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete unter Berufung auf örtliche Behörden 30.000 Anwesende. Es strömten weitere Menschen auf den Platz. Bei einer erfolgreichen Wahl steigt weisser Rauch aus einem eigens installierten Schornstein auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle. Kommt die nötige Mehrheit nicht zustande, steigt schwarzer Rauch auf.

(Keystone-SDA) Mehr als 100.000 Nutzer schauten sich kurz vor 20.00 Uhr den Livestream des Nachrichtenportals «Vatican News» mit dem Blick auf den Schornstein der Sixtinischen Kapelle auf der Video-Plattform YouTube an. Normalerweise verfolgen nur wenige Dutzend Menschen diese Live-Übertragung, die 24 Stunden am Tag läuft. Gottesdienste sowie weitere Termine des Papstes werden dort gezeigt. In der übrigen Zeit ist der Petersplatz zu sehen.

Am Mittwoch begann das Konklave, bei dem 133 wahlberechtigte Kardinäle einen Nachfolger von Papst Franziskus bestimmen. Sie wählen so lange, bis ein Kandidat die notwendige Zweidrittelmehrheit erhält. Bis dahin sind sie von der Aussenwelt abgeschottet. Für den ersten Tag des Konklaves war nur ein Wahlgang geplant. Am Donnerstag gibt es bis zu vier Wahlgänge.