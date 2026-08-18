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Zentralbahn setzt im Herbst wegen Bauarbeiten Ersatzbusse ein

Keystone-SDA

Wegen Bauarbeiten sind ab dem 7. September Teilstrecken der Bahnlinie zwischen Luzern und Engelberg unterbrochen. Die Zentralbahn setzt darum bis am 1. November Ersatzbusse ein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vom 7. September bis 18. Oktober verkehrt der Bahnersatz zwischen Stansstad und Engelberg, ab dem 19. Oktober bis 1. November zwischen Dallenwil und Engelberg. Die Abfahrtsorte werden signalisiert, hiess es. Aus Platzgründen könne das Velo nicht in den Bus mitgenommen werden.

Das Postauto passe die Fahrpläne während des Ersatzverkehrs teilweise an, um den Fahrgästen in Stans und Wolfenschiessen bessere Anschlüsse zu bieten, schrieb die Zentralbahn weiter. Die neuen Abfahrtszeiten seien im Online-Fahrplan ersichtlich.

Die Zentralbahn erstellt im betreffenden Zeitraum eine Doppelspur in Staldifeld, Oberdorf. Diese ist gemäss Mitteilung «zentrale Voraussetzung» für die Einführung des Halbstundentakts zwischen Luzern und Engelberg. Wegen der steigenden Nachfrage auf dieser touristisch attraktiven Strecke soll der Halbstundentakt im Dezember 2026 eingeführt werden.

Auch weitere Bauprojekte sind dafür nötig. So wird unter anderem die Gerbibrücke in Stans saniert und das Trassee zwischen Stans und Dallenwil umgebaut.

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