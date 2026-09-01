Zollabwicklung und Abgabenerhebung werden mit Programm vereinfacht

Keystone-SDA

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Das Informatik-Transformationsprogramm des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) wird Ende Dezember planmässig abgeschlossen. Damit gelinge es dem Bund, seine Einnahmen effizient und langfristig zu erheben, hiess es am Dienstag vor den Medien in Basel.

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(Keystone-SDA) Zudem stärke das Programm die Sicherheit an der Schweizer Grenze und verbessere die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Das BAZG informierte neben dem Abschluss des Programmes auch über die nächsten Schwerpunkte der digitalen Transformation.

Für Wirtschaft und Bevölkerung stehen nun neue digitale Dienstleistungen über das ePortal oder als App zur Verfügung. Beispiele sind «Passar», die neue Plattform für die Abwicklung des grenzüberschreitenden Handelswarenverkehrs, die App «QuickZoll» für die Verzollung privater Einkäufe, die E-Vignette sowie digitale Lösungen für die Erhebung und Rückerstattung von Abgaben.

Bei der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe wurde eine vollständige Systemerneuerung umgesetzt. Gleichzeitig wurden die Grenzkontrollsysteme modernisiert.