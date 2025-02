Zoo Zürich warnt vor Online-Ticket-Betrug auf gefälschter Website

Keystone-SDA

Der Zoo Zürich hat eine Kopie seiner Website entdeckt, die für betrügerische Zwecke eingesetzt wird. Die Betrüger sollen versucht haben, durch den Verkauf von Online-Tickets Geld zu erbeuten.

(Keystone-SDA) Der Link auf die gefälschte Website taucht als Werbeanzeige in den Suchergebnissen von Google auf, wenn nach dem Zoo in Zürich gesucht wird, wie der Zoo am Montag mitteilte. Die gefälschte Seite ähnelte in der Darstellung und dem Inhalt der richtigen Website des Zoos. Am Montagnachmittag war sie zumindest vorübergehend nicht mehr aufrufbar.

Besucherinnen und Besucher sollen laut Mitteilung beim Kauf von Online-Tickets darauf achten, dass in der Adresszeile des Browsers die richtige Adresse des Zoos, nämlich www.zoo.ch, steht.