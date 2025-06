Zuger Galderma eröffnet neuen US-Hauptsitz in Miami

Der Hautpflegespezialist Galderma hat in Miami einen neuen US-Hauptsitz eröffnet. Der neue Standort soll bis 2028 rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassen einschliesslich der Führung für die US-Ländergesellschaft.

(Keystone-SDA) Neben dem neuen Hauptsitz in Miami werde Galderma seine Präsenz an den weiteren US-Standorten beibehalten, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. So bleibe Boston das US-Zentrum der therapeutischen Dermatologie und der Forschungs- und Entwicklungsorganisation.

Vertreten ist Galderma zudem im kalifornischen Carlsbad als Zentrum der Hautpflegemarke Alastin, in Dallas sowie im texanischen Fort Worth, wo das nordamerikanische Vertriebszentrum verbleiben wird.

Das Unternehmen hat am Dienstag zudem Heather Wallace zur neuen US-Länderchefin ernannt. Wallace sei eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit fundierter Erfahrung in Dermatologie. So war sie zuvor als CEO des Hautpflegeunternehmens Curology sowie als Chefin der Region Nord- und Südamerika bei Revlon tätig.