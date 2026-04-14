Zuger Polizei nimmt Jugendliche nach nächtlicher Spritztour fest

Keystone-SDA

Die Zuger Polizei hat am Freitag vier Jugendliche festgenommen, die mit einem Auto eine unerlaubte Spritztour unternommen hatten und dabei das Fahrzeug beschädigten. Sie sind zwischen 14 und 16 Jahre alt.

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(Keystone-SDA) In einem Communiqué teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mit, dass in der Nacht auf Freitag nach einer Bürgermeldung mehrere Jugendliche im Gebiet der Feldstrasse in der Stadt Zug mit einem Auto unterwegs gewesen seien und Lärm verursacht hätten. Vor Ort stiess die Polizei auf ein steckengebliebenes Auto mit plattem Reifen.

Drei Jugendliche flüchteten zunächst zu Fuss, wie es weiter hiess. Einer konnte jedoch eingeholt und festgenommen werden, ein zweiter kehrte selbständig zurück. Ein dritter wurde im Verlauf des Morgens an seinem Wohnort festgenommen, der vierte konnte noch gleichentags ermittelt und festgenommen werden.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um vier Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren. Sie wohnen nicht im Kanton Zug, wie es weiter hiess. Laut Mitteilung zeigten sie sich geständig und wurden der Jugendanwaltschaft zugeführt. Am Samstag wurden sie aus der Haft entlassen.

Für die Spritztour verwendeten sie einen BMW, der einem Elternteil eines Beteiligten gehört. Die Jugendlichen müssen sich unter anderem wegen Fahrens ohne Berechtigung, Entwendens eines Fahrzeugs zum Gebrauch sowie weiterer Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz verantworten.