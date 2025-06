Zuger Polizei stoppt in Cham Strolchenfahrt

Keystone-SDA

Die Zuger Polizei hat einen minderjährigen Autofahrer und seinen minderjährigen Beifahrer vorübergehend festgenommen. Die Beiden hatten zuvor das Fahrzeug vom Vater eines der Jugendlichen entwendet und es mit gestohlenen Autonummern ausgestattet.

(Keystone-SDA) Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten, war am Freitag um 04:45 Uhr in Cham einer Patrouille ein Auto aufgefallen, das unsicher unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Insassen 16 und 17 Jahre alt waren.

Das Auto gehörte dem Vater des 17-Jährigen. Sie hätten es ohne dessen Wissen gefahren, teilten die Strafverfolgungsbehörden mit. Vor der Abfahrt hätten sie von einem anderen Fahrzeug die Kontrollschilder weggenommen und an ihrem Auto angebracht.

Die beiden Jugendlichen waren bis am Samstagnachmittag in Haft. Sie wurden einvernommen und müssen sich nun von der Jugendanwaltschaft verantworten. Als Delikte genannt werden in der Mitteilung Fahren ohne Berechtigung, Entwenden eines Fahrzeugs zum Gebrauch und Fahren ohne Haftpflichtversicherung.