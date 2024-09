Zurich Film Festival hält an umstrittenem Dokfilm fest

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Dokumentarfilm «Russians at war» soll trotz Kritik am Zurich Film Festival gezeigt werden. Der Filmemacherin Anastasia Trofimova wird vorgeworfen, mit der Dokumentation russische Kriegsverbrechen in der Ukraine zu verharmlosen.

«Russians at war» wird wie geplant am Zurich Film Festival (ZFF) gezeigt, wie Festivaldirektor Christian Jungen am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Zürich sagte.

Der Film, für den Trofimova eine russische Militäreinheit im Krieg gegen die Ukraine mehrere Monate lang begleitete, löste vor allem bei Ukrainerinnen und Ukrainern heftige Reaktionen aus. Vorführungen am Toronto Film Festival mussten wegen Drohungen abgesagt werden.

In Zürich soll die Entstehungsgeschichte des Films thematisiert werden, wenn möglich soll laut Jungen auch eine Podiumsdiskussion dazu stattfinden. Das ZFF beginnt am 3. Oktober. Erwartet werden zahlreiche Stars, darunter Richard Gere und Kate Winslet.