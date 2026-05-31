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Zwei Autofahrer nach Frontalkollision in Neuendorf SO verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision sind am Sonntagmorgen in Neuendorf SO zwei Autofahrer verletzt worden. Der mutmassliche Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen, der andere Lenker wurde leicht bis mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.30 Uhr auf der Härkingerstrasse. Ein 83-jähriger Autofahrer sei von Härkingen herkommend in Richtung Neuendorf-Zentrum unterwegs gewesen und aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort kollidierte er mit seinem Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrzeuglenker wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort von einem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache wurden eingeleitet. Die Härkingerstrasse musste aufgrund des Ereignisses bis kurz nach 9 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Neben der Kantonspolizei Solothurn standen zwei Ambulanzteams, Angehörige der Feuerwehren Neuendorf und Oensingen sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

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