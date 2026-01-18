Zwei Autos prallen im Aargau gegen Bäume

Keystone-SDA

Im Aargau sind am Samstag innerhalb weniger Stunden gleich zwei Autofahrer in Bäume geprallt. Bei einem der Unfälle erlitt eine Beifahrerin leichte Verletzungen, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

(Keystone-SDA) Der erste Unfall geschah am Samstagnachmittag in Leutwil. Ein 18-jähriger Lenker verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin ins Schleudern geriet und in einen Baum krachte. Seine gleichaltrige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer blieb unverletzt. Beide wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Am Auto entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau geht von überhöhter Geschwindigkeit aus und nahm dem Junglenker den Führerausweis auf Probe ab.

Am späten Abend ereignete sich in Widen ein weiterer Unfall. Ein 61-jähriger Autofahrer kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte ebenfalls gegen einen Baum. Der Lenker sowie seine vier Mitfahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Als Unfallursache steht eine nicht an die glatten Strassenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit im Vordergrund.

Beide Fahrer wurden laut der Mitteilung bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.