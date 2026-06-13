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Zwei Kinder bei E-Scooter-Unfall in Allschwil BL verletzt

Keystone-SDA

Zwei Kinder haben sich am Freitagabend in Allschwil BL bei einem Selbstunfall mit einem E-Scooter verletzt. Der 13-jährige Lenker erlitt erhebliche Kopfverletzungen, sein 9-jähriger Mitfahrer verletzte sich leicht, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Kinder seien kurz vor 19.00 Uhr auf einem Fussgänger- und Fahrradweg ohne Fremdeinwirkung zu Boden gestürzt, so die Polizei. Der 13-Jährige habe sich die erheblichen Kopfverletzungen trotz getragenem Schutzhelm zugezogen. Beide Verletzten wurden durch einen Rettungsdienst in das Universitäts-Kinderspital beider Basel gebracht.

Der E-Scooter wurde gemäss der Polizei sichergestellt und die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft eröffnete ein entsprechendes Verfahren.

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