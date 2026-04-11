Zwei Männer bei Schlägerei in St. Gallen verletzt

Keystone-SDA

Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Samstag in St. Gallen verletzt worden. Beide wurden in der Folge festgenommen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Anlässlich einer Kontrolle der Stadtpolizei beim Marktplatz beobachtete eine Patrouille gegen 2.30 Uhr, wie ein Mann zwei Glasflaschen nach einem anderen Mann warf.

Die beiden Männer, ein 41-jähriger Deutscher und ein 21-jähriger Eritreer, wurden von den Polizisten sofort getrennt und weitere Patrouillen zur Unterstützung aufgeboten. Der Deutsche wies eine Kopfverletzung auf, der Eritreer eine Rückenverletzung, wie die Polizei weiter mitteilte.

Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Männer bereits zuvor aneinandergeraten. Dabei wurde der Eritreer durch einen spitzen Gegenstand am Rücken verletzt. In der Folge warf dieser zwei Flaschen nach dem Deutschen, wodurch dieser am Kopf verletzt wurde.

Die beiden Männer wurden vor Ort durch die Rettung erstversorgt. Sie wiesen keine schweren Verletzungen auf, wie es weiter hiess.

Beide Männer wurden festgenommen. Sie verhielten sich laut der Polizei äusserst unkooperativ, weshalb für die weiteren Amtshandlungen und für den Transport ins Spital weitere Patrouillen aufgeboten werden mussten.

Die Kantonspolizei St. allen führt die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft.