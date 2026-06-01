Zwei Motorradfahrer bei Unfall auf A8 in Brienzwiler verletzt

Keystone-SDA

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntagmittag bei einem Unfall auf der A8 bei Brienzwiler BE leicht verletzt worden. Die Autobahn blieb für rund vier Stunden gesperrt, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich demnach im Bereich der Lehnenbrücke. Eine Autofahrerin war unterwegs von Gnoll in Richtung Brienzwiler, als sie aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Beim Wiedereinbiegen auf die Fahrbahn kollidierte die Autolenkerin mit einem vorausfahrenden Motorrad. Der Motorradfahrer prallte daraufhin in eine Felswand, stürzte und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen.

Das Auto touchierte zudem das Hinterrad eines weiteren Motorrads, dessen Lenker ebenfalls stürzte. Die Polizei untersucht den genauen Hergang des Unfalls.