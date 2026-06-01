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Zwei Motorradfahrer bei Unfall in Brienzwiler verletzt

Keystone-SDA

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntagmittag bei einem Unfall in Brienzwiler BE leicht verletzt worden. Die Brünigstrasse blieb darauf zwischen Gnoll und Brienzwiler für rund vier Stunden gesperrt, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich im Bereich der Lehnenbrücke. Eine Autofahrerin war auf der Brünigstrasse unterwegs in Richtung Brienzwiler, als sie aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Beim Wiedereinbiegen auf die Fahrbahn kollidierte sie mit einem vorausfahrenden Motorrad. Der Töfffahrer prallte in eine Felswand, stürzte und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen.

Das Motorrad kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Im Anschluss touchierte das in Richtung Brienzwiler fahrende Auto das Hinterrad eines weiteren Motorrads, dessen Lenker ebenfalls stürzte.

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