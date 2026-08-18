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Zwei mutmassliche Einbrecher in Baden AG festgenommen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Nacht auf Dienstag zwei mutmassliche Einbrecher in Baden AG festgenommen. Sie sollen versucht haben, in eine Kindertagesstätte an der Zürcherstrasse einzubrechen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie wies eine eingeschlagene Fensterscheibe sowie eine beschädigte, aber verschlossene Eingangstür auf, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung vom Dienstag schrieb. Nach ersten Erkenntnissen sei nichts gestohlen worden.

Die Polizei wurde durch einen Anwohner auf das Delikt aufmerksam: Kurz vor 00.30 Uhr habe er zwei laute Knallgeräsuche und Scheibenklirren gehört und die Polizei verständigt. Umgehend sei sie mit mehreren Patrouillen ausgerückt.

Bei den Angehaltenen handle es sich um einen 21-jährigen Marokkaner und einen 25-jährigen Algerier. Die Kantonspolizei habe Ermittlungen aufgenommen.

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