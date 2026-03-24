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Zwei Personen in Liebefeld nach Kellerbrand evakuiert

Keystone-SDA

In Liebefeld in der Gemeinde Köniz ist am Dienstagmittag ein Keller in Brand geraten. Die Kantonspolizei Bern und die Feuerwehr Köniz evakuierten zwei Personen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Ambulanzteam kontrollierte die beiden Personen wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort. Sie mussten nicht hospitalisiert werden, auch wurde beim Brand niemand verletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Die Polizei war kurz vor 13 Uhr über den Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Wabersackerstrasse informiert worden. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten den Brand im Keller der Liegenschaft lokalisieren. Der Rauch hatte sich bereits ins Treppenhaus ausgebreitet. Die 22 Angehörigen der Feuerwehr Köniz brachten den Brand rasch unter Kontrolle und löschten ihn.

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