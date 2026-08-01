Zwei Personen nach Einbruchsversuch in Glarus festgenommen

Keystone-SDA

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Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Glarus zwei Personen nach einem Einbruchsversuch in ein Waffengeschäft festgenommen. Auf ihrer Flucht rammten die Verdächtigen ein Patrouillenfahrzeug, wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den laufenden Einbruch ging demnach kurz nach 3.00 Uhr bei der Notrufzentrale ein. Eine ausgerückte Patrouille traf in der Nähe des Tatorts auf das flüchtende Motorfahrzeug.

Als die Polizisten das Fahrzeug anhalten wollten, rammten die Insassen das Patrouillenfahrzeug und setzten ihre Flucht fort. Wenig später verunfallte das Fluchtfahrzeug und konnte die Fahrt nicht mehr fortsetzen.

Die Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuss, worauf Einsatzkräfte eine Person kurz darauf festnahmen. Die zweite Person wurde nach einer umfangreichen Fahndung mit einem Diensthund ebenfalls angehalten.

Laut bisherigen Ermittlungen blieb es bei einem Einbruchsversuch, bei dem keine Waffen entwendet wurden. Ob ein Zusammenhang mit einem früheren Einbruch in dasselbe Geschäft vom 22. Juli besteht, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hiess es.

Im Einsatz standen rund 25 Angehörige der Kantonspolizeien Glarus und St. Gallen sowie ein Diensthund und ein Drohnenteam.