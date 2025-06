Zwei Personen verletzen sich nach Frontalkollision in Emmenbrücke

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Emmenbrücke LU haben sich am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt. Involviert in den Unfall waren mehrere Autos und ein Motorradfahrer, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mit.

(Keystone-SDA) Laut Mitteilung fuhren am Samstag mehrere Autos hintereinander von der Neuenkirchstrasse in Emmenbrücke Richtung Sprengiplatz. Als ein Auto bremsen musste, wich ein anderes auf die Gegenfahrbahn aus und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Dieses überschlug sich.

Ein Motorradfahrer stürzte ebenfalls beim Ausweichen. Zwei Personen wurden verletzt und mussten laut Communiqué ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt etwa 35’000 Franken.

Die Strasse war kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz stand die Feuerwehr Emmen.