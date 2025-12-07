Zwei Taschendiebe am Flughafen Zürich verhaftet

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagmorgen am Flughafen in Kloten zwei Taschendiebe verhaftet. Sie werden beschuldigt, mehrere Personen bestohlen zu haben.

(Keystone-SDA) Ein Passagier erstattete gegen 10 Uhr beim Polizeiposten eine Diebstahlanzeige, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Er hatte demnach beim Check-in bemerkt, dass ihm ein Etui fehlte, und erinnerte sich, dass er zuvor auf der Rolltreppe von einer unbekannten Person angerempelt worden war.

Die beiden Verdächtigen konnten laut dem Communiqué gegen 11 Uhr festgenommen werden. Weitere Abklärungen hätten ergeben, dass die beiden Rumänen im Alter von 28 und 40 Jahren am Samstagmorgen mehrere Taschendiebstähle begangen haben könnten. Sie wurden der Staatsanwaltschaft übergeben, wie es weiter hiess.