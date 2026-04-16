Zwei Todesopfer bei Gewalttat in Urnäsch AR

Keystone-SDA

Zwei Menschen sind am Donnerstagmorgen in Urnäsch bei einem schweren Gewaltdelikt zu Tode gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt ins Spital eingeliefert. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort.

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(Keystone-SDA) Um acht Uhr ging die Meldung ein, dass in einer Privatwohnung Personen verletzt wurden. Unverzüglich seien der Rettungsdienst und mehrere Polizeipatrouillen aufgeboten worden, teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei mit.

Zwei Personen seien trotz medizinischer Erstversorgung durch die Einsatzkräfte am Ereignisort gestorben. Zwei weitere Personen wurden mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt. Darunter befinde sich der mutmassliche Täter, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Weitere Abklärungen laufen derzeit. Zur Art der Verletzungen, dem Alter sowie allfälliger Verbindungen der Personen zueinander machte die Polizei keine Angaben. Sie stellte für Nachmittag weitere Informationen in Aussicht.