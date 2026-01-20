Zwei Verletzte bei Auto-Kollision in Chur

Keystone-SDA

Beim Autozubringer Chur Nord sind am Dienstagmittag zwei Autos zusammengestossen. Eine Frau und ein Kleinkind mussten verletzt ins Spital gebracht werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 13 Uhr wollte der Lenker eines Personenwagens auf der Masanserstrasse links in einen Parkplatz einfahren. Dabei sei es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto gekommen, teilte die Stadtpolizei Chur mit. Die Fahrerin wollte die Autobahn bei der Ausfahrt Chur Nord in Richtung Stadtzentrum verlassen.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Verkehr musste zeitweise umgeleitet werden.