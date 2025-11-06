Zwei Verletzte bei Brand in einem Mehrfamilienhaus in Therwil BL

Keystone-SDA

In einem Mehrfamilienhaus im Hüttnauhof in Therwil ist am Donnerstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Als die Einsatzkräfte eingetroffen seien, seien die Wohnungen im Erdgeschoss bereits in Flammen gestanden, teilte die Polizei Basel-Landschaft mit. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben.

Der Brand wurde laut Polizeiangaben lokalisiert und gelöscht. Zwei Personen hätten sich beim Ausbruch des Feuers im Haus aufgehalten. Sie konnten das Gebäude selbständig verlassen. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung mussten sie in ein Spital gebracht werden. Die Brandursache wird noch abgeklärt.