Zwei Verletzte bei Kollision von Auto und Lieferwagen in Bannwil

Keystone-SDA

Ein Auto und ein Lieferwagen sind am frühen Dienstagmorgen in Bannwil zusammengestossen. Die beiden Lenker wurden schwer verletzt und mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 5.40 Uhr auf der Jurastrasse, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Lieferwagen ausserorts auf der Jurastrasse von Niederbipp Richtung Langenthal unterwegs. Das Auto fuhr zeitgleich von Langenthal in Richtung Niederbipp.

Im Gebiet Brumeliweiher kam es gemäss Polizei aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Lieferwagen kam auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Der Lenker des Autos wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte aus dem Wrack geborgen werden.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde während der Unfallarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

