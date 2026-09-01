Zwei Verletzte bei Kollision von Elektroroller mit Auto in Attiswil

Keystone-SDA

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Beim Zusammenstoss zwischen einem Elektroroller und einem Auto sind am Montagabend in Attiswil BE zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die Kantonspolizei Bern klärt den genauen Unfallhergang ab, wie sie am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt, sein Mitfahrer schwer. Ambulanzteams versorgten die beiden Männer vor Ort und brachten sie anschliessend in ein Spital. Die Lenkerin des Autos blieb beim Unfall unverletzt.

Wegen der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten sperrte die Polizei die Balmbergstrasse zwischen der Solothurnstrasse und der Attiswilstrasse für rund zweieinhalb Stunden komplett. Eine Umleitung wurde eingerichtet.