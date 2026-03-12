Zweitägiger Pilotenstreik bei Lufthansa begonnen

Bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa hat am Donnerstagmorgen ein zweitägiger Pilotenstreik begonnen. Am Flughafen Zürich wurden am Morgen vier Lufthansa-Flugrotationen annulliert. -

1 Minute

(Keystone-SDA) Dies seien zwei Ankünfte und zwei Abflüge von und nach Frankfurt sowie München. Für Freitag seien derzeit zwei Flugrotationen gestrichen – je eine Verbindung von und nach Frankfurt sowie von und nach München, hiess es beim Flughafen Zürich auf Anfrage von Keystone-SDA.

Flugausfälle wurde vor allem an den Drehkreuzen München und Frankfurt erwartet. Lufthansa hat zugesichert, dass an den beiden Streiktagen mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfindet. Zuvor hatte bereits die streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit eingeräumt, dass der Streik diesmal kleiner ausfällt als bei der ersten Welle vor einem Monat.