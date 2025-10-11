The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

“Summit pace in Egitto presieduto da Sisi e Trump”

Keystone-SDA

La cerimonia di lunedì per la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas sarà co-presieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e da quello americano Donald Trump.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scrivono i media del Cairo, secondo i quali sono stati ufficialmente invitati i leader di Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Qatar, Emirati arabi, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan e Indonesia.

Il vertice, previsto a Sharm el Sheikh, è stato ieri al centro di un colloquio telefonico preparatorio tra il ministro degli esteri del Cairo, Badr Abdel Aty, e l’omologo Usa Marco Rubio.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR