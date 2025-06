Rifugiati climatici, le vittime dimenticate del diritto internazionale

La migrazione climatica non è più appannaggio esclusivo dei Paesi in via di sviluppo. “Oggi assistiamo a casi simili anche in Francia, Svizzera e Regno Unito”, osserva il geografo Etienne Piguet. Nel Pas-de-Calais, le ripetute inondazioni hanno spinto a trasferire un intero villaggio, che sarà raso al suolo e dichiarato non edificabile per diventare una zona di espansione delle piene.

In Svizzera, nel 2023 è stato necessario evacuare il villaggio di Brienz, minacciato da una frana. “Forse in passato abbiamo pensato che il nord fosse immune. Ma non è più così. Certo, siamo più attrezzati finanziariamente per adattarci, ma non siamo esenti”.