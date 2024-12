Aebi Schmidt convola a nozze, fusione con americana The Shyft Group

Keystone-SDA

Fusione in vista per Aebi Schmidt: il gruppo industriale bernese ben noto in tutta la Svizzera grazie ai suoi veicoli specializzati impiegati nell'agricoltura e in dotazione ai servizi comunali intende convolare a nozze con The Shyft Group.

2 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta di una società americana attiva in analoghi comparti.

L’unione avverrà attraverso uno scambio di azioni e al termine della transazione Aebi Schmidt controllerà il 52% della nuova società, che verrà poi quotata al Nasdaq di New York, ha indicato oggi l’impresa elvetica. Il maggiore azionista, con il 35% dei voti, rimarrà l’industriale Peter Spuhler, che al momento – attraverso la sua società PCS Holding – controlla circa i due terzi di Aebi Schmidt. La conclusione dell’operazione è in agenda per la metà del 2025.

La sede della nuova entità rimarrà a Frauenfeld (TG); l’impresa avrà oltre 70 succursali nel mondo, di cui 40 negli Usa. È atteso un fatturato di circa 2 miliardi di dollari (1,8 miliardi di franchi) e un utile operativo Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) di 200 milioni. La guida operativa sarà assunta dall’attuale Ceo di Aebi Schmidt, Barend Fruithof, mentre il numero uno operativo di Shyft, James Sharman, fungerà da presidente del consiglio di amministrazione (Cda).

Spuhler – che come noto è fra l’altro presidente del Cda di Stadler Rail – aveva rilevato il produttore svizzero di macchine agricole Aebi nel 2006. La società era stata poi fusa l’anno seguente con la tedesca Schmidt. Oggi il gruppo – che ha una storia ultracentenaria: è nato nel 1883 – controlla dieci marchi (Aebi, Schmidt, Nido, Arctic, Monroe, Towmaster, Swenson, Meyer, MB nonché ELP) e opera in 90 paesi.

“Dopo le fasi di riorganizzazione, di unione con Schmidt e la forte crescita sotto la guida di Barend Fruithof, la fusione consente un posizionamento globale e lo sbarco alla borsa di New York aiuterà Aebi Schmidt a continuare a crescere qualitativamente”, si dice convinto Spuhler, citato in un comunicato. “Questo ci permetterà di rafforzare la posizione di Aebi Schmidt in Svizzera e di mantenere i posti di lavoro a lungo termine nella Confederazione”.