Atteso un ‘appello storico’ del capo del Pkk Ocalan

Una delegazione del partito filo-curdo Dem, la terza forza più rappresentata nel Parlamento turco, si trova nel carcere di Imrali, nel mare di Marmara a sud di Istanbul, per incontrare il fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), Abdullah Ocalan.

(Keystone-ATS) Dopo l’incontro, nel pomeriggio, è attesa la diffusione di un “appello storico” da parte del leader curdo. Secondo i media locali, Ocalan potrebbe chiedere al suo gruppo di abbandonare la lotta armata in cambio di un impegno del governo per garantire diritti alla popolazione curda di Turchia, mentre da mesi è in corso un processo per tentare di risolvere la questione curda.

In ottobre, il partito di estrema destra Mhp, alleato in Parlamento del partito Akp del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, aveva chiesto al 76enne leader curdo di dichiarare lo scioglimento del suo gruppo in cambio di concessioni sul suo regime di isolamento carcerario nella prigione sull’isola di Imrali, dove si trova dal 1999. L’iniziativa è stata sostenuta da varie forze politiche, tra cui il filo-curdo Dem, e dallo stesso Erdogan, che ha parlato di un’opportunità “storica”.

A poche settimane dall’appello per un nuovo processo di pace lanciato dal Mhp, a fine ottobre, il Pkk aveva rivendicato un attentato nella provincia di Ankara che ha provocato la morte di 5 persone e il ferimento di 22. Quello di oggi è il terzo incontro da dicembre tra Ocalan e la delegazione del Dem, che recentemente si è recata anche nella regione autonoma del Kurdistan iracheno per incontrare le autorità. Mentre sono in corso i colloqui con Ocalan, il ministero dell’Interno di Ankara ha rimosso dall’incarico 12 sindaci eletti, lo scorso anno, con il Dem nel sud-est a maggioranza curda della Turchia, accusati di “terrorismo”.

Tra il 2013 e il 2015, in seguito ad un appello di Ocalan, c’era stato un periodo di tregua tra l’esercito di Ankara e il Pkk, un’organizzazione armata ritenuta terrorista dalla Turchia e coinvolta da oltre 40 anni in un conflitto con lo Stato turco dove sono morte circa 40mila persone.