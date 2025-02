Axpo si procura uranio da Kazakistan per Beznau e Leibstadt

Keystone-SDA

Axpo si è assicurata l'uranio dal Kazakistan. Il gruppo energetico ha firmato il primo contratto di fornitura con la società mineraria kazaka Kazatomprom.

(Keystone-ATS) Axpo e Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL AG) hanno sottoscritto un contratto per la fornitura di concentrato di uranio naturale kazako per le centrali nucleari svizzere di Beznau e Leibstadt, si legge in un comunicato odierno di Kazatomprom. Una delegazione dell’azienda kazaka si è recata in Svizzera a questo scopo.

La firma del contratto con Kazatomprom, il più grande produttore di uranio al mondo, è di importanza strategica, ha dichiarato Bruno Zimmermann, responsabile dei combustibili nucleari presso Axpo, citato nel comunicato. L’approvvigionamento di combustibile sarà così assicurato e ulteriormente diversificato.

Prime consegne dal 2026

In futuro non verranno utilizzati fornitori russi nella catena di approvvigionamento, si legge in un comunicato separato di Axpo. Dopo lunghe trattative, il gruppo ha concluso nuovi contratti di approvvigionamento di combustibile con società attive nell’estrazione di uranio del Canada e del Kazakistan.

L’uranio sarà ulteriormente trattato in Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. Con i nuovi contratti, Axpo acquista direttamente dai leader del mercato occidentale.

Le prime consegne previste dai nuovi contratti avverranno a partire dal 2026, indica Axpo. Per le riserve, a partire dal 2022 la fornitura di combustibile per Leibstadt e Beznau non dipende più da fonti russe.

L’uranio è estratto solo in pochi Paesi al mondo e l’arricchimento necessario per l’energia nucleare è ancora più raro. Una gran parte delle esportazioni globali di uranio arricchito proviene dalla Russia. Tuttavia, la guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Mosca hanno portato a cambiamenti nei mercati. Molti gestori di centrali nucleari hanno quindi dovuto riorientarsi e rifornirsi di uranio dall’Australia e dal Canada, ad esempio.

Nel dicembre 2024 Axpo aveva dichiarato all’agenzia AWP che una parte dell’uranio russo veniva ancora utilizzato negli elementi di combustibile delle centrali nucleari di Beznau e Leibstadt. Tuttavia, i nuovi contratti vengono stipulati solo senza il coinvolgimento della Russia.