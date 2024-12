Berna-Bruxelles, negoziati conclusi

Keystone-SDA

La Svizzera e l'Unione europea hanno raggiunto un accordo a livello materiale sui bilaterali III.

(Keystone-ATS) Lo hanno dichiarato oggi la presidente della Confederazione Viola Amherd e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante una conferenza stampa a Berna.

La consigliera federale vallesana e la politica tedesca hanno espresso il loro apprezzamento reciproco per l’obiettivo raggiunto, definendolo “storico”. I negoziati erano stati avviati ufficialmente il 18 marzo scorso a Bruxelles proprio dalla presidente della Confederazione e dalla presidente della Commissione europea.

Davanti ai media Amherd ha dichiarato che il risultato conseguito è il frutto di un duro lavoro e costituisce un passo importante verso la stabilizzazione e l’ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali. I gruppi negoziali sono riusciti a trovare soluzioni equilibrate, che sono nell’interesse di entrambe le parti, ha aggiunto.

Le due parti hanno elogiato il grande sforzo profuso nei nove mesi in cui si è svolto il processo negoziale. Oggi, Amherd e von der Leyen hanno inoltre fatto sapere di aver discusso anche dei prossimi passi procedurali in Svizzera, più precisamente delle discussioni in in Parlamento e del voto alle urne.

Le parti hanno inoltre parlato del contesto globale in cui la Svizzera e l’UE disciplinano le loro relazioni bilaterali. A tale proposito sono state evocate questioni come l’influenza crescente delle idee autocratiche e protezionistiche, il moltiplicarsi dei conflitti e la frammentazione dell’ordinamento mondiale.

In considerazione delle attuali sfide geopolitiche, Amherd e von der Leyen hanno ribadito l’importanza della cooperazione reciproca.