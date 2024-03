Biden ha chiamato Netanyahu su Gaza, Rafah e aiuti

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato per la prima volta in oltre un mese con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Biden gli ha telefonato per discutere gli ultimi sviluppi in Israele e Gaza, compresa la situazione a Rafah e gli sforzi per aumentare l’assistenza umanitaria nella Striscia. Lo rende noto la Casa Bianca.