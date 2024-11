Black Friday sembra procedere con il freno tirato in Svizzera

Keystone-SDA

Il Black Friday si è affermato come uno dei più importanti appuntamenti dello shopping in Svizzera, ma nella giornata odierna gli affari sembrano andare piuttosto a rilento, perlomeno nei negozi stanziali della città dove il potere d'acquisto è maggiore, Zurigo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Non c’è una grande frenesia, riferiscono i cronisti dell’agenzia Awp che si sono sono mossi nel centro. Come di consueto sull’ora di pranzo la Bahnhofstrasse è apparsa affollata, ma le buste e i sacchetti delle compere erano pochi.

I negozi di abbigliamento e di scarpe, in particolare, sembravano piuttosto smorti: pochi clienti, malgrado quasi tutti pubblicizzassero ribassi legati al Venerdì Nero. I grandi magazzini e l’Europaallee erano invece piuttosto affollati, ma niente code alle casse: la maggior parte dei visitatori sembrava essere alla ricerca di offerte, rinunciando però a fare acquisti.

Solo il negozio Apple sulla Bahnhofstrasse è apparso molto frequentato. L’impresa informatica non pubblicizza però esplicitamente il Black Friday, si limita a una promozione con buoni sconto durante il fine settimana. Non vi sono offerte speciali per il Black Friday, ha indicato un dipendente all’Awp.

Da parte sua i responsabili di Shoppi Tivoli di Spreitenbach (AG), il più grande centro commerciale della Svizzera, si aspettano un’affluenza più alta oggi, pari a quella di un normale sabato. Altri operatori contattati non hanno ancora commentato l’andamento degli affari. Molte promozioni si estendono sul fine settimana e incombe anche il Cyber Monday, motivo per cui tanti clienti stanno spostando i loro acquisti online.