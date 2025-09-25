The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

BNS corregge al ribasso previsioni su crescita economica 2026

Keystone-SDA

La Banca nazionale svizzera (BNS) conferma le sue previsioni riguardo all'inflazione, ma sulla scia delle incertezze create dai dazi americani corregge al ribasso le previsioni sulla crescita economica elvetica dell'anno prossimo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il rincaro dovrebbe attestarsi allo 0,2% quest’anno, allo 0,5% nel 2025 e allo 0,7% nel 2027, ha indicato stamani l’istituto nell’ambito dell’esame trimestrale della situazione economica e monetaria. La stima ricalca perfettamente quella di tre mesi or sono. “La pressione inflazionistica è rimasta praticamente immutata rispetto al trimestre precedente”, scrive la BNS.

Sul fronte congiunturale le prospettive economiche per la Svizzera si sono invece offuscate a causa del netto aumento dei dazi statunitensi, che dovrebbero frenare soprattutto le esportazioni e gli investimenti. Particolarmente colpite sono le imprese dell’industria meccanica e orologiera, mentre le conseguenze per altri rami, in particolare nel comparto dei servizi, sono finora limitate: pertanto molti indicatori congiunturali continuano a segnalare una situazione stabile e una crescita moderata.

Per l’intero 2025 la Banca nazionale si attende tuttora un aumento del prodotto interno lordo (Pil) compreso fra l’1% e l’1,5%. Viene per contro corretta al ribasso la stima per il prossimo anno: viste le barriere doganali e l’elevata incertezza è attesa una crescita di “poco meno dell’1%”, a fronte dell’espansione fra l’1% e l’1,5% pronosticata in giugno. “In tale contesto la disoccupazione dovrebbe progredire ulteriormente”, mette in guardia la banca centrale.

“La politica monetaria contribuisce a mantenere l’inflazione nell’area di stabilità dei prezzi e sostiene l’andamento dell’economia”, ricorda l’istituto. La BNS continuerà a osservare la situazione e adeguerà se necessario il suo approccio. L’entità guidata da Martin Schlegel ribadisce anche la propria disponibilità ad agire all’occorrenza sul mercato dei cambi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR