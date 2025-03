Borsa svizzera sempre in calo, SMI -0,59%

Keystone-SDA

I timori di una guerra commerciale hanno mandato in tilt i mercati finanziari. Verso le 11.10 l'indice SMI perdeva lo 0,59% fissandosi a 13'089,41 punti.

(Keystone-ATS) A sostenere il mercato ci sono i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,91%), Novartis (+0,52%) e Roche (0,17%), che tendono ad essere ricercati nei momenti di incertezza. Senza di loro l’SMI sarebbe sceso in maniera molto di più marcata. Ieri l’indice era salito al massimo storico di 13’199 punti durante le contrattazioni.

Solo altri due tutoli sono in positivo al momento: Givaudan (+0,42%) e Swisscom (+0,29%). La quotazione di Swiss Re al momento è ferma, mentre tutte le altre scendono. Particolarmente marcata la perdita di Kühne+Nagel (-6,43%) che oggi ha annunciato un fatturato in aumento del 4% a 24,8 miliardi di franchi, ma un utile netto in forte calo (del 16%) rispetto al 2023.