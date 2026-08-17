Carrozze ferme oggi in Val Roseg

Keystone-SDA

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Due giorni dopo l'incidente che è costato la vita a una 73enne nella Val Roseg, le carrozze oggi rimarranno ferme. Lo ha comunicato l'ufficio turistico di Pontresina, interpellato da Keystone-ATS.

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(Keystone-ATS) Sabato 40 persone stavano tornando in carrozza a Pontresina dopo una gita. Il gruppo era composto da due convogli di carrozze trainate da cavalli. Su un tratto di strada in discesa uno dei cocchieri si è accorto che la potenza dei freni era insufficiente. Nel tentativo di dirigersi verso un’area più pianeggiante, uno dei cavalli è caduto, facendo perdere la manovrabilità della carrozza. Questa si è scontrata violentemente contro un albero.

Una donna di 73 anni ha subito ferite mortali; altre dodici persone sono state trasportate in ospedale con tre elicotteri e quattro ambulanze.

Al momento non ci sono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. Il cavallo che è caduto non ha riportato lesioni gravi, ha detto un portavoce della Polizia cantonale grigionese a Keystone-ATS. Secondo la polizia, il cavallo ha solo “subito ferite superficiali”.

La Procura pubblica grigionese sta indagando sull’incidente insieme alle forze dell’ordine. La decisione di non far circolare le carrozze oggi non è stata presa dalle autorità cantonali.

Uno degli incidenti più gravi con carrozze

L’incidente avvenuto nella Val Roseg è uno dei più gravi incidenti con carrozze registrati negli ultimi 12 anni in Svizzera.

Nel 2015, a Osterfingen (SO), una carrozza con 16 passeggeri precipitò lungo un pendio. Dieci persone rimasero ferite, un cavallo morì. Nel 2020, a Brittnau (AG), una carrozza con sette passeggeri si rovesciò su un sentiero boschivo, ferendo cinque persone. Nel 2014, a Villigen (AG), una carrozza trainata da due cavalli si capovolse dopo che gli animali si spaventarono. Due persone rimasero ferite. Nel 2018, a Kriens (LU), una carrozza scivolò lungo un ripido sentiero boschivo, ribaltandosi e ferendo il cocchiere.