Cina: concluso il Congresso nazionale del popolo

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento cinese, ha chiuso i battenti, completando i lavori dell’appuntamento annuale delle “Due sessioni”.

I quasi 3’000 delegati del Congresso nazionale del popolo, alla presenza del presidente Xi Jinping, hanno approvato quasi all’unanimità una serie di risoluzioni, tra cui quella sulle linee guida economiche del 2024.

Martedì, infatti, è stato presentato al Congresso dal premier Li Qiang il “rapporto di lavoro del governo”, in cui sono illustrati gli obiettivi economici per l’anno in corso. Li ha annunciato una crescita del Pil di “circa il 5%”, che “non sarà facile” da raggiungere dati i venti contrari che soffiano sull’economia alle prese con la crisi immobiliare, i consumi stagnanti, la deflazione e la disoccupazione giovanile. Le attese degli analisti erano di maggiori stimoli, ma Pechino ha indicato che è improbabile il ricorso a grandi iniezioni di capitali, fissando un target di deficit/Pil al 3%, meno del 3,8% finale del 2023, combinata all’ambiziosa stima di un’inflazione a “circa il 3%”.

Nella terza sessione plenaria, il Congresso – il ramo legislativo del Parlamento – ha approvato anche il progetto di revisione della Legge organica del Consiglio di Stato, il nome del governo centrale cinese, sempre più sotto pressione per il crescente ruolo e il maggior peso nella gestione statale da parte del Partito comunista.