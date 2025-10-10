Citi rifiuta l’offerta del miliardario Larrea per Banamex

The Swiss voice in the world since 1935
Keystone-SDA

Il colosso finanziario statunitense Citi ha respinto l'offerta di Grupo México, controllato dall'imprenditore Germán Larrea, per l'acquisizione di Banamex.

(Keystone-ATS) “Dopo aver valutato attentamente la proposta – si legge in un comunicato – abbiamo informato Grupo México che Citi respinge la sua offerta. Crediamo fermamente che l’operazione annunciata il 24 settembre e la prevista Ipo ci consentiranno di completare la cessione di Banamex in modo responsabile e di massimizzare il valore per i nostri azionisti”.

Grupo México, di proprietà del secondo uomo più ricco del Paese, aveva lanciato venerdì scorso una proposta per acquisire il 100% della banca, uno dei più grandi e antichi istituti di credito del Messico.

Ma Citigroup, attuale proprietario, aveva già reso noto un accordo con l’imprenditore Fernando Chico, secondo cui quest’ultimo acquisirà il 25% del capitale della società e, una volta completata l’operazione, diventerà presidente del consiglio di amministrazione, prima di collocare sul mercato il 75% restante tramite un’offerta pubblica.

