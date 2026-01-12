Gli operatori petroliferi svizzeri valutano le opportunità dopo l’intervento USA in Venezuela

Raffineria El Palito della compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

L'intervento militare statunitense in Venezuela e la cattura del presidente Nicolás Maduro hanno riportato le più grandi riserve petrolifere del mondo sulla mappa energetica globale. Gli operatori petroliferi svizzeri seguono la situazione con grande attenzione.

Da quando gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla compagnia petrolifera statale venezuelana, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), nel 2019 sotto Donald Trump, gli operatori petroliferi svizzeri hanno dovuto adeguarsi per non incorrere in contromisure. Salvo poche eccezioni, gli affari con il Paese socialista si sono di fatto prosciugati.

Ma il rapimento militare del presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti il 3 gennaio, e le dichiarazioni di Trump sugli investimenti dell’industria petrolifera “per riparare un’infrastruttura gravemente danneggiata” nel settore, spingono ora gli operatori a decodificare cosa tutto ciò significhi per la ripresa degli affari con il Paese ricco di petrolio.

Per gli operatori energetici concentrati nel più grande polo mondiale del settore in Svizzera – principalmente Ginevra e Zugo – la domanda non è se il petrolio del Venezuela possa tornare a essere importante per i mercati globali, ma quando e a quali condizioni politiche e legali.

Il ruolo della Svizzera nelle politiche petrolifere La Svizzera si colloca tra i principali centri mondiali per il commercio e il finanziamento di materie prime, con un ruolo particolarmente forte nel settore del petrolio e del gas, rappresentando circa il 35% del commercio globale. Insieme a Londra, Ginevra e Zugo costituiscono la spina dorsale dei mercati europei del greggio e dei prodotti petroliferi. Molti dei più grandi operatori indipendenti di materie prime al mondo hanno sede in Svizzera, tra cui Vitol, Trafigura, Gunvor e Mercuria. Allo stesso tempo, molte delle principali compagnie petrolifere globali e produttori statali gestiscono importanti divisioni commerciali dalla Svizzera, in particolare Shell, BP, TotalEnergies e Saudi Aramco Trading Company. Insieme, queste sedi e questi uffici commerciali fanno della Svizzera un nodo centrale nella determinazione dei prezzi, nel finanziamento e nella movimentazione fisica del petrolio sui mercati globali. Questo ruolo ha assunto un’importanza ancora maggiore da quando Trump ha fatto ampie promesse sul futuro petrolifero del Venezuela.

Trump sostiene che decine di milioni di barili verrebbero trasferiti negli Stati Uniti e che le compagnie petrolifere americane inizierebbero a produrre nel Paese entro 18 mesi. Resta da vedere se tali obiettivi siano realizzabili.

“Non abbiamo la sfera di cristallo per leggere cosa accadrà. Possono cambiare così tante cose”, afferma Florence Schurch, segretaria generale di Suissenégoce, l’associazione svizzera del commercio e della navigazione.

Con i prezzi del carburante contenuti, le forze statunitensi che monitorano il traffico marittimo al largo delle coste venezuelane e le sanzioni ancora formalmente in vigore, l’improvviso crollo del governo Maduro ha riaperto un dibattito strategico con implicazioni che vanno ben oltre gli Stati Uniti, la Svizzera o il Venezuela.

Come può un petro-Stato sanzionato rientrare nei mercati globali? Quanto rapidamente potrebbero tornare i capitali e in che modo gli operatori svizzeri – da tempo intermediari cruciali nei flussi petroliferi globali – potranno svolgere un ruolo?

Schurch osserva che anche l’esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti a novembre potrebbe rivelarsi decisivo per la governance del Paese sudamericano.

“A breve termine, l’impatto politico [degli sviluppi in corso] è più significativo dell’impatto sul commercio di materie prime per quanto riguarda la decisione di investire o meno. Gli operatori di materie prime hanno bisogno di certezze prima di impegnare i notevoli capitali necessari, e oggi questa certezza non esiste”.

Stimate in oltre 300 miliardi di barili, le riserve petrolifere accertate del Venezuela rappresentano il 17% del totale mondiale, le più grandi al mondo. Anni di cattiva gestione e corruzione ne hanno però decimato la produzione. Prima dell’intervento statunitense, arrancava a malapena a un milione di barili al giorno, meno di un terzo della produzione di quando Hugo Chávez, predecessore di Maduro, è salito al potere, e praticamente un puntino insignificante sulla mappa petrolifera mondiale.

Sviluppi sotto osservazione

Trump afferma di volere che le compagnie petrolifere statunitensi investano nella modernizzazione del settore in Venezuela, suggerendo che potrebbero essere forniti sussidi governativi per compensare costi che, secondo alcuni esperti, potrebbero ammontare ad almeno 100 miliardi di dollariCollegamento esterno. Gli Stati Uniti hanno già la capacità di raffinare il greggio venezuelano, noto come heavy sour (pesante e acido), che è particolarmente denso e costoso da trasformare.

Ma alcuni dei maggiori operatori svizzeri, che già possiedono infrastrutture energetiche come raffinerie, terminali di stoccaggio e oleodotti in vari Paesi, hanno dichiarato che seguiranno da vicino gli sviluppi in Venezuela. Gli operatori di materie prime Vitol e Mercuria, ad esempio, possiedono da anni risorse fisiche negli Stati Uniti.

Giacomo Luciani, docente di commercio di materie prime all’Università di Ginevra, afferma che, sebbene potrebbero volerci “mesi, se non anni” prima che un ambiente politico stabile possa permettere l’afflusso di investimenti nel Paese caraibico, “le società di trading potrebbero svolgere un ruolo anticipando i finanziamenti o contribuendo al finanziamento di alcuni di questi progetti acquisendo quote di minoranza nel capitale”, un modello già adottato altrove.

Le vaste riserve conosciute del Venezuela, sottolinea Luciani, sarebbero un incentivo chiave per gli investitori che cercano di evitare i rischi legati all’esplorazione, una considerazione importante quando si intraprendono nuove iniziative petrolifere.

Pronti a scattare?

“Sarei deluso se non investissero a lungo termine”, afferma a Swissinfo un operatore svizzero che ha chiesto di non essere nominato, riferendosi alla risposta delle grandi case di trading elvetiche alle opportunità in Venezuela quando i tempi saranno maturi. Nel frattempo, dice, alcune società di trading potrebbero prepararsi a eventuali futuri investimenti costituendo società in altre giurisdizioni offshore.

Le azioni di Glencore, con sede a Baar nel Canton Zugo e con un’importante divisione di trading petrolifero, sono salite dopo l’intervento statunitense, poiché gli investitori cercano di trarre profitto dalle potenziali opportunità.

La settimana scorsa, Ben Luckock, responsabile globale del settore petrolifero di Trafigura, ha dichiarato a Bloomberg Collegamento esternodi ritenere che gli interessi del Venezuela e degli Stati Uniti siano allineati per “permettere al petrolio di fluire”, aggiungendo di non aspettarsi che l’armata di navi in attesa di caricare al largo del Venezuela a causa delle sanzioni continui a esistere, cosa che ha creato “inefficienze” di mercato.

Luckock ha detto che la società, che si concentra più sulla logistica che sulle infrastrutture, si incontrerà con le autorità statunitensi. Non ha escluso che la società possa valutare di investire upstream (nell’esplorazione e produzione), se le condizioni legali, la trasparenza e la sicurezza del suo personale saranno garantite.

Luciani, tuttavia, è scettico su una reazione immediata all’appello di Trump al settore. “C’è stata una contraddizione nella politica di Trump fin dall’inizio. Vuole aumentare la produzione di petrolio per farne scendere il prezzo. Ma se si fa scendere il prezzo del petrolio, si scoraggiano ulteriori investimenti. Non significa che saranno pari a zero, ma le aziende saranno più selettive nel decidere se un progetto meriti o meno un investimento”.

I prezzi del petrolio sono già in calo. Nel 2025, il Brent, il riferimento globale, è sceso da circa 79 dollari al barile all’inizio dell’anno a circa 61-63 dollari a dicembre, segnando il calo annuale più marcato dalla pandemia di Covid-19.

Il fumo sale da un molo dopo che sono state udite delle esplosioni nel porto di La Guaira, Venezuela, il 3 gennaio 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Nel frattempo, Saad Rahim, capo economista di Trafigura, spiega che, sebbene non si prevedano cambiamenti nei livelli di produzione in Venezuela nel prossimo futuro in assenza di nuovi investimenti, il petrolio si è accumulato negli stoccaggi a causa delle sanzioni. “Le navi da carico possono quindi entrare e, se si tratta di petrolio legale, possiamo movimentarlo (come operatori)”, dice a Swissinfo.

“Potrebbe non cambiare gli equilibri petroliferi globali, ma darebbe ai grandi e rispettabili operatori la possibilità di accedere ora al petrolio in un modo che evita i ‘metodi ombra’”, aggiunge. La Cina, il più grande cliente di PDVSA, avrebbe impiegato tali tattiche, comprese flotte ombra per nascondere le spedizioni dal VenezuelaCollegamento esterno.

Conformi alle sanzioni

Gli analisti avvertono che, nonostante il drastico cambiamento politico, il Venezuela rimane un contesto ad alto rischio legale e politico per le aziende svizzere.

Florence Schurch, la responsabile dell’associazione del commercio di materie prime, spiega che negli ultimi anni, garantire che gli operatori siano conformi alle sanzioni in un contesto di crescente insicurezza globale ha aumentato i loro costi operativi. Questi includono spese assicurative più elevate e team legali più consistenti.

“Il nostro lavoro è diventato sempre più complicato. Gli operatori di materie prime sono molto prudenti su ciò che fanno. Possono essere accusati di aver fatto qualcosa di sbagliato, quindi i loro team legali e di regolamentazione sono in continua crescita”, afferma.

Nel febbraio 2020, gli Stati Uniti hanno sanzionato Rosneft Trading, l’unità ginevrina del colosso petrolifero russo, per aver sostenuto la compagnia petrolifera statale venezuelana, PDVSA, e per aver effettuato trasferimenti segreti da nave a nave. Un mese dopo, anche una filiale di Rosneft, TNK Trading International, con sede allo stesso indirizzo di Ginevra, è stata sanzionata per ragioni simili.

Con contributi di Dominique Soguel e Pauline Turuban

A cura di Virginie Mangin/ac

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

