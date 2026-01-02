Crans-Montana: fuoco sembra essere partito da candele su bottiglie

Keystone-SDA

A Crans-Montana, "tutto lascia pensare che l'incendio sia stato causato da candele o fuochi d'artificio posizionati su bottiglie di champagne", ha detto la procuratrice generale vallesana Béatrice Pilloud. Essi erano stati portati "troppo vicino" al soffitto.

3 minuti

(Keystone-ATS) “Da lì si è verificato un incendio molto rapido e generalizzato”, ha aggiunto in una conferenza stampa a Sion. “È un’ipotesi privilegiata che tende a confermarsi”, ha affermato.

Si tratta di candeline di compleanno che si possono acquistare in commercio. “Sono facilmente accessibili a tutti. Per quanto riguarda la possibilità di utilizzarle o meno in un luogo chiuso o confinato, le indagini proseguono e verrà fornita una risposta”, ha affermato Pilloud.

A suo dire l’indagine verte anche “sull’installazione dell’isolamento acustico (…). Determinerà se questo materiale era conforme alle norme e se sia all’origine (della catastrofe). In questa fase non sono in grado di confermare con certezza se l’isolamento fosse conforme o meno, né se sia stato installato con o senza autorizzazione”, ha dichiarato la procuratrice generale.

Gli investigatori hanno ottenuto e analizzato dei video, hanno ascoltato “diverse persone”, in particolare i due gestori francesi del bar, e hanno effettuato dei rilievi sul posto. Gli interrogatori hanno permesso di stilare un elenco delle persone presenti e di chiarire la configurazione interna dei locali, i lavori effettuati e la capienza, ha spiegato Pilloud.

Il seguito dell’indagine verterà in particolare sui lavori effettuati all’interno del bar, sui materiali utilizzati, sulle autorizzazioni di esercizio, sulle misure di sicurezza: “intendo dire gli estintori, le vie di fuga, il rispetto delle norme antincendio e i mezzi di lotta contro gli incendi”, ha detto la procuratrice generale vallesana.

“A seconda dei risultati dell’indagine e man mano che verranno prese le misure investigative e inquirenti, si valuterà se sussista o meno una responsabilità penale che coinvolga delle persone”, ha ancora dichiarato Pilloud.

“Se così fosse, e se queste persone fossero ancora in vita, verrà avviato un procedimento nei loro confronti per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose”, ha aggiunto, precisando che più di 30 persone stanno attualmente lavorando per consentire alle famiglie di sapere se i loro cari figurano tra le vittime.

Pilloud ha poi spiegato che per ora non è possibile fornire il numero esatto delle persone che si trovavano nel bar al momento dell’incendio. Probabilmente non sarà mai possibile saperlo, visto che in un bar le persone entrano ed escono continuamente.

Da parte sua il consigliere di Stato Stéphane Ganzer, responsabile del Dipartimento della sicurezza, ha spiegato che il bar disponeva di un’uscita di emergenza. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, ha anche ricordato che in Vallese sono i comuni a essere responsabili del controllo delle norme di sicurezza. Ganzer ha aggiunto di poter affermare che il Cantone non ha mai ricevuto segnalazioni di carenze relative all’edificio in cui si trova il bar “Le Constellation”.