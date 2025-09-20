Cyberattacco: 29 i voli cancellati a Bruxelles, Berlino e Heathrow

Keystone-SDA

Tra arrivi e partenze salgono a 29 i voli cancellati complessivamente a Bruxelles, Berlino e Heathrow, i tre aeroporti colpiti dall'attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in.

(Keystone-ATS) Nella giornata di oggi 651 partenze erano in programma dallo scalo londinese, 228 da quello belga e 226 da quello tedesco.

Intanto l’aeroporto di Dublino ha annunciato la riapertura del Terminal 2 dopo una breve chiusura dovuta a un allarme di sicurezza, riporta il “Guardian”. “L’aeroporto di Dublino conferma che il Terminal 2 ha ricevuto il via libera”, ha scritto lo scalo su X. La polizia ha dichiarato in un comunicato di essere intervenuta in aeroporto, ma non ha fornito ulteriori dettagli.