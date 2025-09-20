The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Cyberattacco: 29 i voli cancellati a Bruxelles, Berlino e Heathrow

Keystone-SDA

Tra arrivi e partenze salgono a 29 i voli cancellati complessivamente a Bruxelles, Berlino e Heathrow, i tre aeroporti colpiti dall'attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nella giornata di oggi 651 partenze erano in programma dallo scalo londinese, 228 da quello belga e 226 da quello tedesco.

Intanto l’aeroporto di Dublino ha annunciato la riapertura del Terminal 2 dopo una breve chiusura dovuta a un allarme di sicurezza, riporta il “Guardian”. “L’aeroporto di Dublino conferma che il Terminal 2 ha ricevuto il via libera”, ha scritto lo scalo su X. La polizia ha dichiarato in un comunicato di essere intervenuta in aeroporto, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR